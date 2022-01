Seul (Sud Corea), 7 gen. (LaPresse/AP) – La Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti e i loro alleati di cercare di ostacolare il successo dell’organizzazione delle Olimpiadi di Pechino. I tentativi degli Stati Uniti e degli alleati volti a impedire l’apertura con successo delle Olimpiadi “stanno diventando sempre più palesi”, si legge nella lettera inviata dal Comitato olimpico e dal ministero dello Sport nordcoreano agli omologhi cinesi per comunicare l’assenza ai Giochi olimpici. Il riferimento è al boicottaggio diplomatico deciso dagli Usa per protestare contro il mancato rispetto dei diritti umani in Cina. La Corea del Nord “rifiuta risolutamente tali mosse, bollandole come un insulto allo spirito della Carta Olimpica Internazionale e come un atto per tentare di disonorare l’immagine internazionale della Cina”, si legge nella lettera ripresa dai media statali della Corea del Nord.

