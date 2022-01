Roma, 7 gen. (LaPresse) – Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato le condoglianze al presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev per le vittime dei disordini, affermando che il leader ha adottato “misure positive in un momento cruciale”, mostrando “la responsabilità di uno statista nei confronti del paese e del popolo”. Lo riporta il Global Times. Xi ha poi affermato che la Cina è “disposta a offrire l’aiuto di cui il Kazakistan ha bisogno per superare le attuali difficoltà”.

