Mosca (Russia), 7 gen. (LaPresse/AP) – Il presidente del Kazakistan ha riferito di aver autorizzato le forze dell’ordine ad aprire il fuoco sui “terroristi” e a sparare per uccidere. In un discorso televisivo alla nazione, Kassym-Jomart Tokayev ha accusato dei disordini “terroristi” e “militanti” e ha affermato di aver autorizzato l’uso della forza letale contro di loro. “Coloro che non si arrendono saranno eliminati”, ha detto Tokayev.

