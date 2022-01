Roma, 7 gen. (LaPresse) – L’ex capo della Banca Bta, Mukhtar Ablyazov, marito di Alma Shalabayeva, che si nasconde all’estero, si è definito il leader dell’opposizione e del movimento di protesta in Kazakistan. Lo riporta l’agenzia Tass. Ablyazov ha detto che “i manifestanti di Almaty gli chiedono ogni giorno come comportarsi” e che è pronto a tornare in Kazakistan per guidare un “governo ad interim” se la protesta “raggiungerà la giusta portata”.

