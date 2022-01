Roma, 7 gen. (LaPresse) – La Cina “sostiene tutti gli sforzi delle autorità kazake per far fronte al caos il prima possibile, e si oppone fermamente al fatto che forze esterne provochino deliberatamente sconvolgimenti sociali e incitino alla violenza in Kazakistan”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, citato dall’agenzia Tass.

