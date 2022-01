Roma, 7 gen. (LaPresse) – “Matteo Salvini non sta progettando alcuna uscita dal governo: la Lega intende rimanerci, con Mario Draghi a Palazzo Chigi, per completare il lavoro”. E’ quanto spiegano fonti della Lega che intendono così “evitare fraintendimenti o ricostruzioni fallaci”. “In quest’ottica – proseguono le stesse fonti – va letta anche la campagna sulle bollette e (in prospettiva) sul nucleare pulito di ultima generazione: il partito è al lavoro su dossier urgenti e che toccano nel vivo famiglie e imprese”. “Peraltro, la Lega è un partito con una radicata tradizione di governo: amministra da decenni centinaia di comuni e regioni importanti, e quando Matteo Salvini è stato vicepremier e ministro la Lega ha saputo raddoppiare i consensi nel giro di un anno”, concludono le fonti del Carroccio.

