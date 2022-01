Roma, 7 gen. (LaPresse) – Il Governo è al lavoro per varare un nuovo decreto sostegni la prossima settimana. Secondo quanto viene riferito, infatti, è in corso il lavoro di ricognizione per inserire quali beneficiari del provvedimento tutte le categorie in difficoltà. Al momento, viene spiegato, non ci dovrebbe essere un nuovo scostamento di bilancio e tra palazzo Chigi e via XX settembre Mario Draghi e Daniele Franco lavorano su risparmi di spesa e pieghe del bilancio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata