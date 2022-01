Roma, 7 gen. (LaPresse) – “Nelle ultime ore è stata approvata una circolare importante firmata dal ministro Brunetta e dal ministro Orlando sul lavoro agile, sul lavoro a distanza. Sarà fondamentale che questa circolare venga adottata velocemente dal più alto numero di aziende private e anche enti pubblici. Perché il lavoro a distanza può aiutarci molto a spezzare la catena del contagio”. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1. “L’esperienza di questi mesi così difficili di lotta contro il Covid ci ha poi insegnato che la vera differenza la fanno sempre i comportamenti individuali – aggiunge -. Oggi più che mai abbiamo bisogno di essere rigorosi su questi comportamenti. Abbiamo bisogno di utilizzare sempre le mascherine, soprattutto quelle più protettive, di rispettare le regole del distanziamento, di evitare contatti non necessari”. “La partita ancora non è semplice ma abbiamo le risorse come paese per poterla affrontare con tutta la determinazione di cui siamo capaci. E mi piace dirlo nel giorno in cui festeggiamo in nostro tricolore”, conclude.

