Roma, 7 gen. (LaPresse) – “L’area dei non vaccinati nel nostro paese è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco sopra il 10% degli italiani sopra i 12 anni che non si sono vaccinati. Eppure questo 10% produce l’occupazione di 2/3 di posti letto in terapia intensiva e della metà dei posti letto in aera medica”. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1. “Quindi ridurre l’area dei non vaccinati è davvero fondamentale, ci può consentire di alleggerire la pressione sugli ospedali, di salvare tantissime vite umane, che è sempre la cosa più importante, e anche di consentire al nostro paese di continuare a crescere e ripartire”, sottolinea.

