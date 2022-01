Roma, 7 gen. (LaPresse) – “Noi non vogliamo prendere il posto degli specialisti italiani. Semplicemente non ce ne sono. Nelle strutture pubbliche si fanno tanti concorsi ma spesso non si presenta nessuno”, spiega Aodi. “La costituzione italiana non vieta ai professionisti della Sanità di fare i concorsi”, ma a riguardo “ci sono interpretazioni personali e non omogenee, che variano da Regione a Regione”. La proposta è “far fare i concorsi a medici e infermieri di origine straniera senza l’obbligo di cittadinanza e, per evitare strumentalizzazioni politiche, diciamo che debba valere per chi lavora o è residente in Italia da 5 anni, e che quindi conosce bene la lingua e il funzionamento del sistema sanitario, sia iscritto all’ordine e al Ssn. Vogliamo tutti medici e infermieri di serie A”.

