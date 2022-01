Roma, 7 gen. (LaPresse) – “Capisco la difficoltà a coprire i turni per via della carenza di personale e di posti letto, problema vecchio di un decennio messo in evidenza dal Covid, ma stressare ulteriormente un personale che da due anni è in trincea, stremato e sfiduciato, mi sembra un azzardo”. Lo dice a LaPresse Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed, associazione medici dirigenti, sul provvedimento adottato nei giorni scorsi in Molise, e poi subito ritirato, che prevedeva turni di 12 ore per medici e sanitari negli ospedali della Regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata