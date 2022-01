Roma, 7 gen. (LaPresse) – “Il carico di lavoro cresce progressivamente e inesorabilmente al ritmo di 500 accessi in area medica. E anche in terapia intensiva non bisogna andare a guardare la differenza tra entrate e uscite, ma le entrate globali, che sono circa 170. Questi sono segni di una progressiva dilatazione dei ricoverati che significa un incremento dei carichi di lavoro”. Lo dice a LaPresse Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed, associazione medici dirigenti.

