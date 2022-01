Roma, 7 gen. (LaPresse) – “Se si introduce un obbligo è giusto sanzionare. Quando c’era il lockdown chi veniva trovato in strada senza un giustificato motivo rischiava multe salatissime quindi anche questa dovrebbe essere più incisiva”. Lo dice a LaPresse, Giovanni Maga, direttore istituto genetica molecolare del Cnr in merito alla sanzione di 100 euro per gli over 50 chi non si vaccinano, da pagare una tantum all’Agenzia delle entrate.

