Milano, 7 gen. (LaPresse) – In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (309.903 vs 124.707 della settimana precedente). Lo riporta il monitoraggio settimanale Iss/ministero della Salute. È in aumento anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50% vs 48%) e aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (34% vs 31%).

