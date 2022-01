Roma, 7 gen. (LaPresse) – In Italia gli over 50 che non hanno ancora ricevuto la prima dose sono 2.165.583. Lo segnala il report settimanale della Struttura Commissariale pubblicato dal Governo, aggiornato a stamattina. Nel dettaglio, nella fascia 50-59 i non vaccinati sono 993.463. Nella fascia 60-69 sono 616.595, in quella 70-79 sono 374.464. Gli over 80 senza alcuna vaccinazione sono 181.061.

