Roma, 7 gen. (LaPresse) – 100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle vaccinazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni). Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino è un lavoratore con conseguente sanzione da 600 a 1500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Sono queste – sottolineano fonti di palazzo Chigi – le sanzioni previste dall’ultimo decreto varato dal Governo.

