Milano, 6 gen. (LaPresse) – Nel dettaglio, le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d’età (dal 97,9% degli over 80 al 10,9% della fascia 5-11), così come sul fronte dei richiami, che negli over 80 hanno raggiunto il 75,1%, nella fascia 70-79 il 64,2% e in quella 60-69 anniil 54,8%.

