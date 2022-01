Roma, 6 gen. (LaPresse) – “Dobbiamo essere uniti nella difesa della democrazia”. Lo ha detto la vicepresidente Usa Kamala Harris parlando dal Campidoglio a un anno dall’assalto da parte dei sostenitori di Donald Trump. “Ciò che era in gioco allora e che è in gioco ora è il diritto che il nostro futuro sia deciso nel modo in cui lo prescrive la Costituzione, da noi popolo. Non possiamo lasciare che il nostro futuro sia deciso da chi vuole mettere a tacere le nostre voci, ribaltando i nostri voti, e diffondendo bugie e disinformazione”, ha aggiunto Harris.

