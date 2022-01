Roma, 6 gen. (LaPresse) – “L’ex presidente non è soltanto un ex presidente, ma è uno sconfitto ex presidente, sconfitto per oltre 7 milioni di voti in elezioni libere e democratiche”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dal Campidoglio a un anno dall’assalto dell’edificio da parte dei sostenitori di Trump. “Ci sono zero prove che i risultati delle elezioni presidenziali non fossero accurati”, ha aggiunto Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata