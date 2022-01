Roma, 6 gen. (LaPresse) – “L’ex presidente è rimasto seduto nella sala da pranzo privata fuori dall’ufficio ovale alla Casa Bianca, guardando tutto in televisione e non ha fatto nulla per ore mentre la polizia veniva aggredita e il Campidoglio era assediato”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dal Campidogli oa un anno dall’assalto da parte dei sostenitori di Donald Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata