Così il presidente Usa nel primo anniversario dell'assalto a Capitol Hill: "Trump ha cercato di riscrivere la storia"

Joe Biden ricorda l’assalto a Capitol Hill nel giorno del primo anniversario “Un anno fa la democrazia è stata attaccata. La volontà del popolo era sotto attacco. E la nostra Costituzione ha affrontato la più grave delle minacce. Stamattina andrò in Campidoglio per parlare del giorno dell’insurrezione, dello stato della democrazia americana e di dove andremo”, ha scritto su Twitter il presidente Usa prima di arrivare nella sala per la conferenza stampa.

One year ago today, democracy was attacked. The will of the people was under assault. And our Constitution faced the gravest of threats.

I’m heading to the Capitol this morning to speak about the day of insurrection, the state of American democracy, and where we go from here.

— President Biden (@POTUS) January 6, 2022