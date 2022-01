Roma, 6 gen. (LaPresse) – “Ecco la verità: un ex presidente degli Stati Uniti d’America ha creato e diffuso una rete di bugie sulle elezioni del 2020. Lo ha fatto perché preferisce il potere ai principi. Perché vede il proprio interesse come più importante dell’interesse del suo Paese e perché il suo ego ferito conta più per lui della nostra democrazia o della nostra Costituzione”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dal Campidoglio a un anno dall’assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Trump.

