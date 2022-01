Roma, 6 gen. (LaPresse) – “Queste persone che vanno a saccheggiare il Campidoglio, che defecano nei corridoi, che distruggono proprietà, che danno la caccia a membri del Congresso, sarebbero patrioti? Non a mio modo di vedere. Per me patrioti sono gli oltre 150 milioni di americani che hanno espresso il loro voto attraverso la scheda elettorale”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dal Campidoglio a un anno dall’assalto all’edificio da parte dei sostenitori di Donald Trump.

