Milano, 6 gen. (LaPresse) – “È un’ipotesi mai esistita”. Così fonti di Forza Italia smentiscono che Silvio Berlusconi ambisca ad entrare nella rosa dei nomi dei delegati di qualche Regione per diventare grande elettore in vista dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica. “Tanto piu che è europarlamentare”, sottolineano le stesse fonti. Dalla stampa era stata avanzata l’ipotesi di una possibile nomina in Lombardia o in Calabria.

