Milano, 6 gen. (LaPresse) – “Asse Pd-5Stelle per frenare lo sviluppo del Paese e far pagare agli Italiani le bollette più care d’Europa. I reattori attivi nel mondo sono ormai ben 542, oltre 100 solo in Europa, oltre 50 solo in Francia. Draghi con chi sta? Col passato o col futuro?”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata