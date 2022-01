Torino, 6 gen. (LaPresse) – Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved è risultato positivo al coronavirus e non sarà presente in tribuna questa sera all’Allianz Stadium per la partita con il Napoli, posticipo della 20/a giornata di Serie A. Il dirigente ceco, fa sapere il club bianconero, non ha avuto alcun contatto con la squadra di Massimiliano Allegri nei giorni scorsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata