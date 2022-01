Roma, 6 gen. (LaPresse) – Nuovo record di positivi al covid in Italia nelle ultime 24 ore. Per la prima volta viene superata la barriera dei 200mila contagi in un giorno. Sono 219.441. A trainare è la Lombardia con 52.693, poco meno di un quarto del totale.

