Milano, 6 gen. (LaPresse) – “Aumentano i posti letto occupati da pazienti COVID: rispetto alla settimana precedente +28% in area medica e +21,6% in terapia intensiva”. Lo afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe . A livello nazionale, al4 gennaio, il tasso di occupazione da parte di pazienti COVID è del20,3% in area medica e del 15,1% in area critica. Ad eccezione di Molise, Sardegna e Puglia, tutte le Regioni superano la soglia del 15% in area medica,con la Valle d’Aosta che raggiunge il 47,5%; ad eccezione di Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sardegna tutte superano la soglia del 10% in area critica, con la Provincia di Trento che si attesta al 24,4%. “Aumentano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – puntualizza Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – la cui media mobile a 7 giorni sale a 125ingressi/die rispetto ai100 della settimana precedente”.

