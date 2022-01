Milano, 6 gen. (LaPresse) – “Ancora una volta con i provvedimenti di ieri abbiamo cercato di anticipare e di provare a gestire questa situazione delicata. L’obbligo vaccinale per gli over 50, in realtà, scatta da quando il decreto viene pubblicato, prima” del 15 febbraio. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. “L’obbligo vaccinale – ha aggiunto – non è mai stato un tabù. Valuteremo giorno per giorno, settimana per settimana l’andamento dell’epidemia. A oggi abbiamo previsto questa estensione che comunque riguarderà 2,5 milioni di concittadini. Una platea molto importante che, dal punto di vista dei dati scientifici, rischia di più dal contagio del Covid. Quindi, riteniamo che sia un provvedimento in grado di dare una risposta importante in questa fase delicata. Poi valuteremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata