Milano, 6 gen. (LaPresse) – “L’obiettivo del Governo è sempre stato quello di mantenere aperte tutte le nostre attività nella consapevolezza che non possiamo vanificare i sacrifici che gli italiani hanno fatto e ormai stanno facendo da due anni. Dobbiamo assolutamente contenere al massimo la pressione sui nostri ospedali”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1. “Allora, di fronte a un numero di contagi così elevato, è chiaro che – nel momento in cui abbiamo ancora 5 milioni di concittadini non vaccinati – sono loro che rischiano di più di andare ad occupare i nostri ospedali. Tanto è vero che, dal punto di vista degli ospedalizzati, siamo comunque in presenza di una crescita che dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo”, ha aggiunto.

