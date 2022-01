Milano, 6 gen. (LaPresse) – Aumenta la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva in dieci regioni d’Italia. Come riporta il monitoraggio Agenas sulle ultime 24 ore, a livello nazionale la percentuale resta stabile al 15%, mentre aumenta il dato singolo in 10 regioni: Campania al 9% (+1%), Emilia Romagna al 16% (+1%), Friuli Venezia Giulia al 17% (+1%), Lazio al 19% (+2%), Puglia all’8% (+1%), Sicilia al 14% (+1%), Toscana al 16% (+1%), Umbria al 13% (+1%), Valle d’Aosta al 15% (+3%), Veneto al 20% (+1%). In calo nella provincia autonoma di Bolzano, al 18% (-1%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata