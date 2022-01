Milano, 6 gen. (LaPresse) – Il Cagliari conquista tre punti fondamentali per il morale, oltre che per la classifica, andando a vincere per 2-1 sul campo della Sampdoria, a Genova. Nel primo tempo in vantaggio i padroni di casa con Gabbiadini al 18′, i sardi hanno la forza di ribaltarla nella ripresa con Deiola al 55′ e Pavoletti al 71′.

