Roma, 6 gen. (LaPresse) – Il Consiglio della Lega Calcio di Serie A ha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19.

