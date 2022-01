Roma, 6 gen. (LaPresse) – “Il governo sta lavorando ad un’intesa tra le Regioni e la Lega Serie A per stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, in merito alla disputa delle partite e al prosieguo del nostro massimo campionato di calcio nonostante la recrudescenza della pandemia”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

