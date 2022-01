Torino, 6 gen. (LaPresse) – Lobotka, Rrahmani e Zielinski, i tre calciatori del Napoli messi in quarantena dall’Asl 2 di Napoli, sono regolarmente in campo nell’undici iniziale di Juventus-Napoli, gara valida per la 20/a giornata di Serie A. Tra i bianconeri Allegri punta sul 4-3-3 con Morata punta centrale e Chiesa e Bernardeschi sulle fasce. Panchina per Dybala. Queste le formazioni ufficiali di Juve-Napoli.

