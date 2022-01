Milano, 5 gen. (LaPresse) – La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) di Aifa, nella seduta straordinaria di oggi, su richiesta del ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di prevedere una dose booster di vaccino anche per i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Lo comunica l’Aifa. In analogia con quanto già stabilito per la fascia di età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, questo booster dovrà essere effettuato con il vaccino Comirnaty (Pfizer).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata