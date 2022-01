Washington (Usa), 5 gen. (LaPresse/AP) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver annullato la conferenza stampa prevista in Florida per il 6 gennaio, che si sarebbe svolta nel primo anniversario dell’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori. Trump ha detto che avrebbe invece discusso delle sue rimostranze in una manifestazione programmata in Arizona alla fine del mese.

