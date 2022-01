Roma, 5 gen. (LaPresse) – Secondo un sondaggio condotto da Cnbc/Change Research il gradimento del presidente Usa Joe Biden sarebbe al minimo da quando è stato eletto, un anno fa. Il 56% degli elettori disapproverebbe infatti il suo operato. Un dato in crescita rispetto al 54% di scontenti rilevato a settembre e al 49% di aprile. L’indice di gradimento del democratico si attesta ora al 44%. In particolare gli elettori sarebbero scontenti per la gestione dell’economia e del Covid-19 da parte dell’amministrazione democratica.

