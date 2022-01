Roma, 5 gen. (LaPresse) – Almeno 13 persone sono morte a causa di un incendio scoppiato in una casa di tre piani a Philadelphia. Lo riporta Fox News, a cui fonti della polizia e dei vigili del fuoco hanno riferito che tra le vittime ci sarebbero diversi bambini. In un tweet, i vigili del fuoco della città hanno detto che le unità di soccorso “sono arrivate alle 6:40 e hanno visto le fiamme provenienti dal secondo piano di una casa a schiera di tre piani”. “Ci sono voluti 50 minuti per domare le fiamme”, hanno aggiunto i pompieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata