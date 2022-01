Bruxelles, 5 gen. (LaPresse) – “In elicottero con Josep Borrell, in partenza per la regione di Luhansk. Prima visita in assoluto di un Alto rappresentante dell’Ue nel Donbas da quando la Russia ha lanciato questa guerra. Segno dell’unità di Ucraina e Ue di fronte alle elevate minacce russe e della forza della nostra diplomazia per la pace, la sicurezza e la giustizia in Europa”. Così il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, su Twitter durante la visita di Borrell nel Paese.

