Milano, 5 gen. (LaPresse) – Novak Djokovic è stato interrogato all’aeroporto di Tullamarine. Il campione serbo, arrivato a Melbourne per gli Australian Open, è stato fatto scendere dall’aereo sul quale era rimasto bloccato, ufficialmente per un problema di visto. Secondo il quotidiano australiano ‘The Age’, Djokovic, al centro delle polemiche per aver ottenuto un’esenzione medica dalla vaccinazione anti-Covid necessaria per partecipare al torneo, è stato portato in una saletta per essere interrogato dagli agenti della polizia di frontiera. Secondo l’emittente serba ‘B92’, l’atleta è in isolamento e davanti alla stanza ci sarebbero due agenti. Non si sa, al momento, quando potrà entrare nel paese. Il governo dello Stato di Victoria aveva respinto una richiesta a tarda notte della dogana australiana per il serbo, ore prima che il suo aereo atterrasse a Melbourne. Il team di Djokovic non avrebbe presentato i documenti adeguati a giustificare l’esenzione medica dalla vaccinazione.

