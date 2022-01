Madrid (Spagna), 5 gen. (LaPresse/AP) – Una bambina di otto anni è morta e altri otto bambini sono rimasti feriti dopo che un forte vento ha spazzato via un castello gonfiabile durante una fiera a Mislata, nella Spagna orientale. La città ha osservato un minuto di silenzio. Il mese scorso cinque bambini sono morti nello stato insulare della Tasmania, in Australia, dopo essere caduti da un castello gonfiabile sollevato in aria da una raffica di vento.

