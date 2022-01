Roma, 5 gen. (LaPresse) – “Sulle scuole avrei anticipato di una settimana la chiusura prima di Natale. Poteva essere una misura che avrebbe portato dei buoni effetti con un disagio comunque controllato”. Lo ha detto a LaPresse, Giorgio Gilestro, professore associato di neurobiologia all’Imperial College di Londra. In ogni caso, lo scienziato concorda pienamente con la linea secondo cui lo stop alla scuola in presenza deve essere visto come ultima ratio “solo se si ha la certezza di aver fatto il massimo su tutto il resto per evitarlo”. “Prima di prendere eventualmente una decisione del genere bisogna chiudere tutto il resto – conclude- lasciare i ragazzi in Dad senza smart working per gli adulti sarebbe una bestemmia. Chiudere solo le scuole non ha senso”.

