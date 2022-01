Roma, 5 gen. (LaPresse) – “Sono consapevole di quanto le famiglie italiane, in questo momento, siano confuse e preoccupate sia dalla prospettiva della scuola in presenza, con l’implicito rischio di contagio, che da quella della DAD che rischia di pregiudicare la qualità degli apprendimenti e la socializzazione”. Lo dice a LaPresse il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. “Ritengo – spiega – che sia urgente avviare una campagna informativa e promozionale molto chiara, volta a fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie per decidere con la massima serenità e su basi scientifiche”.

