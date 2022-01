Milano, 5 gen. (LaPresse) – Gli italiani per i saldi “destineranno un budget di spesa complessivo fino a 275 euro a famiglia, contro i 254 dell’anno scorso”. Così l’Ufficio Studi di Confcommercio, in una nota nel giorno della partenza dei saldi in tutta Italia.

