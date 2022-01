Milano, 5 gen. (LaPresse) – Poco più di sei italiani su dieci (62,3%) approfitteranno dei saldi invernali per fare acquisti, un “rito” che interessa oltre 15 milioni di famiglie. Per oltre l’80% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il guardaroba facendo magari qualche affare. Così Confcommercio in una nota, nel giorno in cui partono i saldi invernali in tutte le regioni.

