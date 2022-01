Palermo, 5 gen. (LaPresse) – Il gup del tribunale di Termini Imerese Emanuele Benvicinni ha rinviato a giudizio per omicidio premeditato aggravato dai futili motivi e per occultamento di cadavere Pietro Morreale, imputato per l’uccisione della fidanzata Roberta Siragusa, la studentessa di 17 anni trovata morta il 24 gennaio dello scorso anno in un dirupo del monte San Calogero nel comune di Caccamo in provincia di Palermo. Il processo in corte d’assise (seconda sezione) a Palermo si aprirà l’1 marzo. Le udienze si terranno nell’aula bunker del carcere Pagliarelli. Secondo il procuratore capo di Termini Imerese Ambrosio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara, Morreale prima diede fuoco alla fidanzata dopo una lite nel parcheggio del campo sportivo di Caccamo per poi gettare il corpo nel dirupo. Fu lo stesso Morreale la mattina dopo a presentarsi dai carabinieri facendo ritrovare il corpo della fidanzata. Morreale ha sempre negato di averla uccisa e che la giovane si sarebbe cosparsa di benzina e si sarebbe data fuoco.

