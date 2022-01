Roma, 5 gen. (LaPresse) – Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti ha personalmente informato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che per ragioni familiari questa mattina è ripartito per Varese. La Lega in cabina di regia sarà rappresentata, come già accaduto altre volte, dal ministro Massimo Garavaglia. La posizione della Lega sulle misure Covid è stata condivisa insieme con i governatori e con l’accordo del segretario. Lo fanno sapere fonti del Mise.

