Torino, 5 gen. (LaPresse) – “C’è un clima di incertezza che non fa bene al calcio, è difficile preparare le partite, però sappiamo che domani dobbiamo andare a Bologna. Noi abbiamo tre positivi, il Bologna ne ha otto, e poi ci sono le autorità che decidono”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi alla vigilia della gara di campionato con il Bologna. “Sia io che Mihajlovic sappiamo che fino al fischio d’inizio dobbiamo esser pronti per qualsiasi cosa – ha aggiunto in conferenza stampa – Non fa bene al calcio, non puoi preparare le partite come sempre ma è una cosa che coinvolge tutte le squadre. Come ci è stato detto per la Supercoppa ci sono le autorità che decidono, non c’è nessun problema. Giocheremo le partite di volte in volta”.

