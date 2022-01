Roma, 5 gen. (LaPresse) – In Consiglio dei ministri secondo quanto si apprende sarà dato il via libera alla terza dose per gli over 16. Lo avrebbe detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la cabina di regia. Da lunedì, ha spiegato Speranza, si dovrebbe poter prenotare. Ggi l’Aifa a dato il via libera e quella fascia di età ha il green pass in scadenza a fine febbraio.

